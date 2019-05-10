Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
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Личный адвокат Трампа рассказал о поездке в Киев для встречи с Зеленским

РБК03:33

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Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование в интересах президента США

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Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Комсомольская правда01:09

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

ТАССвчера в 23:43
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