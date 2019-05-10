Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование в интересах президента США
Московский Комсомолец00:08
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Футбол
Суарес пропустит остаток сезона
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Авто
В Сети опубликованы первые снимки самого дорогого купе от BMW
Информации о новинке пока мало, но сегодня баварцы опубликовали первые снимик модели.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Хоккей
Алексей Симаков завершил карьеру и стал тренером «Горняка»
Всего за екатеринбургский клуб Алексей 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек
В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы
Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Политика
Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний
Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 05:21
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк рассказал о том, что думает по поводу приговора форварда "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
В ближайшее время представят сразу два флагмана Redmi с 256 ГБ памяти
По данным источника, до конца мая в Китае компания представит сразу два флагманских смартфона.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05