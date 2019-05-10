Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
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Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским

РБК03:33

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

ТАССвчера в 23:43

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Комсомольская правда01:09

Адвокат Трампа намерен посетить Киев

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Трамп посылает своего адвоката договариваться с Зеленским

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Московский Комсомолец00:08

Адвокат Трампа поедет к Зеленскому, чтобы просить о расследовании «сговора» с Клинтон

Газета.Ru01:38
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