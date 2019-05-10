WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

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