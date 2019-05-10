Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп посылает своего адвоката договариваться с Зеленским

News.ru00:18

Адвокат Трампа поедет к Зеленскому, чтобы просить о расследовании «сговора» с Клинтон

Газета.Ru01:38

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Комсомольская правда01:09

Адвокат Трампа намерен посетить Киев

RT на русском00:45

Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским

РБК03:33

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование в интересах президента США

Московский Комсомолец00:08

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

ТАССвчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:04
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану

Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Общество

Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось

Обновлено в 02:31
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России

Обновлено в 01:21
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Общество

Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву

Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в Москву.
Обновлено в 04:00
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Обновлено вчера в 22:03
Общество

Вячеслав Володин приехал в Вольск

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области - своем избирательном округе.
Обновлено в 00:03
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube

Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Космос

Инкогнито из будущего посылают на Землю золотые астероиды ради спасения планеты

Обновлено вчера в 08:58
Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

Улиточная слизь и стеклоочиститель: как люди мучают себя, чтобы забыть о прыщах

Хорошие новости для садоводов, страдающих из-за акне: улиточная слизь считается одним из самых эффективных методов борьбы с прыщами.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное