Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в КиевеТАСС вчера в 23:43
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
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Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование в интересах президента США
Московский Комсомолец00:08
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