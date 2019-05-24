Общество

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторамRT на русском вчера в 22:59

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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WSJ узнала о плане Вайнштейна выплатить $44 млн жертвам его домогательств

РБК01:51

Вайнштейн выплатит жертвам сексуальных домогательств $44 млн

РЕН ТВ02:33

СМИ: Вайнштейн намерен выплатить $44 млн пострадавшим женщинам и кредиторам

Московский Комсомолецвчера в 23:06

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Известия00:01

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

RT на русскомвчера в 22:59

WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

ТАССвчера в 22:49

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Вести.Ruвчера в 22:25
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"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
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Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
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В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

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Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
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Политика

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Космос

Россия высадит космонавтов на Луну

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Видео: знакомство с фракцией гномов в дополнении SpellForce 3: Soul Harvest

Новый трейлер знакомит игроков с ещё одной новой фракцией — гномами.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Здоровье

В Астраханской области появится несколько крупных объектов здравоохранения

Министр сообщила, что за два года в Астраханской области оно будет полностью достроено, закупят 11 мобильных комплексов для обслуживания населения в малонаселённых пунктах.
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В НАТО потребовали от РФ уйти из Крыма

«Чтобы было ясно, альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма», — подчеркнул Пич.
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Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Экономика

ЦБ рассмотрит привязанные к золоту криптовалюты

В ЦБ не исключили вероятное обсуждение идеи разработки криптовалюты с дальнейшей ее привязкой к золоту, чтобы была возможность взаимных расчетов с иными государствами.
Обновлено вчера в 08:48
Общество

В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка

Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
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В Дагестане уничтожили троих боевиков

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Юлия Пересильд не придерживается диеты для поддержания стройной фигуры

Звезда исторической картины "Битва за Севастополь" призналась, она не придерживается диеты для поддержания стройной фигуры.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что главный тренер команды Владимир Алекно сохранит свой пост.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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