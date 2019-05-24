Общество
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторамRT на русском вчера в 22:59
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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СМИ: Вайнштейн намерен выплатить $44 млн пострадавшим женщинам и кредиторам
Московский Комсомолецвчера в 23:06
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