Политика
WSJ: Трамп хочет купить ГренландиюСусанин 01:31
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии. Об этом сообщили источники газеты Wall Street Journal, пишет RT. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проходило «с разной степенью серьёзности».
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Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Наука
Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт
В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.
Обновлено 14 августа в 22:06
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Обновлено в 09:24
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Футбол
«Спартак» тратит 23 тыс. рублей в день на проживание Ларссона в Москве
Стало известно, сколько "Спартак" тратит на проживание в российской столице нападающего Джордана Ларссона.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Министр обороны Сербии высоко оценил Ми-35 на заводе в Ростове-на-Дону
Министр обороны Сербии Александр Вулин осмотрел на заводе в Ростове-на-Дону вертолеты Ми-35, заказанные ранее для ВВС страны, и высоко оценил машины, сообщило сербское минобороны.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
Обновлено в 05:12
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Финансы
Официальный курс евро в выходные понизится на 23 копейки
16 августа, по данным ЦБ РФ, единица европейской валюты стоит 73 рубля 45 копеек ЦБ РФ установил курс евро на 17-18 августа на отметке 73,22 рубля за единицу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Обновлено в 10:14
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22