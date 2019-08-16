Политика

WSJ: Трамп хочет купить ГренландиюСусанин 01:31

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии. Об этом сообщили источники газеты Wall Street Journal, пишет RT. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проходило «с разной степенью серьёзности».
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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

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Что случилось этой ночью: пятница, 16 августа

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Эксперты назвали цель Трампа при покупке Гренландии

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ТАССвчера в 19:11

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РИА Новостивчера в 18:49
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Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

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В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.
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Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
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В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz

Обновлено в 09:24
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В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
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Футбол

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Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
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Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
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Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
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Армия и оружие

Министр обороны Сербии высоко оценил Ми-35 на заводе в Ростове-на-Дону

Министр обороны Сербии Александр Вулин осмотрел на заводе в Ростове-на-Дону вертолеты Ми-35, заказанные ранее для ВВС страны, и высоко оценил машины, сообщило сербское минобороны.
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.
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Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

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Официальный курс евро в выходные понизится на 23 копейки

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В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

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В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой

Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
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В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака

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Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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Гренландия
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