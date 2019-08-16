Политика

WSJ: Трамп хочет купить ГренландиюСусанин 01:31

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии. Об этом сообщили источники газеты Wall Street Journal, пишет RT. Отмечается, что обсуждение данного вопроса проходило «с разной степенью серьёзности».
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Эксперты назвали цель Трампа при покупке Гренландии

РБК06:55

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

РИА Новостивчера в 18:49

Что случилось этой ночью: пятница, 16 августа

Интерфакс00:35

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Известиявчера в 19:46

Дональд Трамп захотел купить Гренландию — СМИ

Телеканал 360°вчера в 19:35

WSJ: Трамп интересовался приобретением Гренландии

ТАССвчера в 19:11

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Газета.Ru03:15
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Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:36
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Транспорт

Из Кургана могут появиться новые авиарейсы

Глава региона считает необходимым организацию как минимум двух рейсов в столицу в день; сквозного рейса Тюмень — Сургут — Новый Уренгой на самолётах регионального класса, поскольку порядка 50 тысяч зауральцев работают на севере Тюменской области, а также в летнее время, хотя бы раз в неделю — полёты в Симферополь и Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Технологии

Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

В Сирии подтвердили, что ракеты, выпущенные по российским военным, были израильскими

Представители Министерства обороны Сирии сообщили о том, что неизвестные ракеты, по другим данным – барражирующие боеприпасы, запущённые со стороны Ливана и Средиземного моря по позициям российских военных в Тартусе и на местах расположения ЗРС С-400 вблизи Масьяфа, были выпущены израильской армией.
Обновлено в 07:27
Технологии

Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца

Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).
Обновлено в 07:03
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Здоровье

В РФ вырос возраст вступления в брак

Обновлено в 07:59
Происшествия

В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Авто

Автомобили Peugeot Partner и Citroen Berlingo перестали продавать в России

Обновлено в 08:48
Авто

Новый McLaren 750 LT без камуфляжа сняли на видео

Британская компания приступила к испытаниям более быстрой, легкой и трековой модели, которая придет на смену 675 LT, которая больше не выпускается.
Обновлено в 07:00
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Общество

Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса

Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.
Обновлено в 03:25
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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