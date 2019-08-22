Финансы
WSJ: Торговая война оставит больший след, чем ФРСПРАЙМ 07:16
Например, 4 декабря индекс упал на 3,2%, когда надежды на торговое соглашение между США и Китаем рухнули, и Трамп заявил о введении новых пошлин. Индекс 5 августа упал на 3%, когда Китай допустил падение курса юаня в ответ на новые американские пошлины.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Футбол
Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта»
Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:24
Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено в 06:29
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08