Финансы

WSJ: Торговая война оставит больший след, чем ФРСПРАЙМ 07:16

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Например, 4 декабря индекс упал на 3,2%, когда надежды на торговое соглашение между США и Китаем рухнули, и Трамп заявил о введении новых пошлин. Индекс 5 августа упал на 3%, когда Китай допустил падение курса юаня в ответ на новые американские пошлины.
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Американские биржевые индексы по итогам четверга изменились незначительно

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«Быки» удержали рынок

Finam.Ru13:18

Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС

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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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