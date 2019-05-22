Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в СШАТАСС вчера в 23:54
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Авто
Land Rover рассекретил новый Discovery Sport
Компания Land Rover представила новое поколение внедорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Обновлено вчера в 07:06
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Авто
Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen объявил о начале приема заявок на приобретение топовой комплектации Volkswagen Touareg.
Обновлено в 00:49
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено вчера в 16:28
Здоровье
Минздрав допустил появление агентства по обеспечению лекарствами
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина заявила, что в России может появиться федеральное ведомство, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Родные Началовой раздают ее вещи
Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Футбол
Петр Чех летом вернется в «Челси»
Вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех вернется в свой бывший клуб – лондонский "Челси".
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Экономика
ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду
Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Общество
Глава Новосибирской области открыл VIII Сибирский транспортный форум
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл VIII Сибирский транспортный форум и принял участие в ключевых мероприятиях первого дня работы мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18