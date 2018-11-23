Политика

WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая
Газета.Ru
02:45

Вашингтон призывает своих союзников не использовать оборудование, произведенное этой китайской компанией. Американские власти утверждают, что продукция Huawei несет в себе существенную угрозу кибербезопасности, а потому необходимо отказаться от нее как можно скорее.
Газета.Ru02:45
с чего всё началось
Правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Газета.Ru02:45

Подробнее о событии

WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая

Газета.Ru02:45

СМИ: США заплатят союзникам за отказ от китайской техники

Национальная служба новостей00:50

WSJ: США призывают союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

Коммерсантъвчера в 22:55

WSJ: США призывали союзников отказаться от продукции китайской компании Huawei

RT на русскомвчера в 22:46

США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

Известиявчера в 20:40

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Интерфаксвчера в 19:21

США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei

РБКвчера в 18:45
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Армия и оружие

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

Обновлено в 04:07
Политика

Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 03:58
Политика

США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии

США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 04:09
Политика

В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем

Представители Федеральной службы охраны назвали причину появления военных вертолетов в небе над Кремлем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:10
Политика

Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «насладилась» новыми видео, обнародованным накануне Скотленд-Ярдом.
Обновлено в 04:10
Политика

Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Обновлено в 04:03
Политика

Президент Сербии экстренно созвал Совет нацбезопасности

Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности после задержания четверых сербов в городе Косовска-Митровица.
Обновлено в 04:06
Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Обновлено в 04:02
Политика

Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 03:40
Политика

Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в этом году

Госкорпорация "Росатом" выполнила гособоронзаказ на 100% в этом году, выполнение предприятиями ОПК несколько лет держится на уровне 97-98%.
Обновлено в 04:12
Политика

Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости

Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.
Обновлено в 04:03
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 03:31
Политика

Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Обновлено в 03:58
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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