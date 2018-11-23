с чего всё началось

Вашингтон призывает своих союзников не использовать оборудование, произведенное этой китайской компанией. Американские власти утверждают, что продукция Huawei несет в себе существенную угрозу кибербезопасности, а потому необходимо отказаться от нее как можно скорее.

Армия и оружие Армия и оружие СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

Политика Политика Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Политика США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Политика В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем Представители Федеральной службы охраны назвали причину появления военных вертолетов в небе над Кремлем, передает РИА "Новости".

Политика Политика Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «насладилась» новыми видео, обнародованным накануне Скотленд-Ярдом.

Политика Политика Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Политика Политика Президент Сербии экстренно созвал Совет нацбезопасности Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности после задержания четверых сербов в городе Косовска-Митровица.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Армия и оружие Армия и оружие «Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Политика Политика Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.

Политика Политика Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в этом году Госкорпорация "Росатом" выполнила гособоронзаказ на 100% в этом году, выполнение предприятиями ОПК несколько лет держится на уровне 97-98%.

Политика Политика Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.

Политика Политика Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу» Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.