Армия и оружие

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организацийRT на русском вчера в 19:30

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
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Экс-сотрудник госдепа объяснил решение США приравнять КСИР к террористам

РИА Новостивчера в 19:58

СМИ узнали о планах США внести КСИР в список террористических организаций

РБКвчера в 18:33

WSJ узнала о возможном введении США санкций против официального органа Ирана

Интерфаксвчера в 18:59

WSJ: США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций

Коммерсантъвчера в 18:54

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

RT на русскомвчера в 19:30

WSJ: США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций

ТАССвчера в 18:20

США впервые решили признать элитных военных Ирана террористами

Газета.Ruвчера в 17:52
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Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией

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Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Екатерина Стриженова показала подросшего внука

Мальчика назвали в честь его отца. Стриженовы были рады прибавлению в семье, а вчера ребенку исполнился первый год.
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Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
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В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

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Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
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Крым отказался от введения курортного сбора

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У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

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Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период

Льготный ипотечный кредит по субсидируемой ставке начнут выдавать российским семьям с детьми.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф

Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе

Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Теннис

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей

Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Финансы

Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня

Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.
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Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

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Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
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Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении

Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
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«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
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