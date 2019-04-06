Армия и оружие
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организацийRT на русском вчера в 19:30
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
Коммерсантъвчера в 18:54
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
Мальчика назвали в честь его отца. Стриженовы были рады прибавлению в семье, а вчера ребенку исполнился первый год.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период
Льготный ипотечный кредит по субсидируемой ставке начнут выдавать российским семьям с детьми.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе
Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Общество
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей
Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Финансы
Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня
Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49