Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организацийRT на русском вчера в 19:30
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
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WSJ: США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
Коммерсантъвчера в 18:54
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