Армия и оружие
WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Арктике
WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в АрктикеRT на русском05:53
Ранее министр ВМС США Ричард Спенсер заявил о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль. В ноябре командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис отмечал, что Китай и Россия в перспективе будут расширять военное присутствие в Арктике.
RT на русском05:53
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с чего всё началось
США укрепят военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 19:02
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Экс-боевик «Донбасса» предложил ссылать ополченцев на Мадагаскар
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Обновлено в 05:35
Армия и оружие
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Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Сегодня в России отмечается День трубопроводных войск
Сегодня свой день рождения отмечают трубопроводные войска МТО - 67 лет с момента основания.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
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Армия и оружие
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