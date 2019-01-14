с чего всё началось

Ранее министр ВМС США Ричард Спенсер заявил о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль. В ноябре командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис отмечал, что Китай и Россия в перспективе будут расширять военное присутствие в Арктике.

WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Арктике

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии выразили надежду на поставки российских лайнеров МС-21 Дамаск надеется, что российские самолеты МС-21 будут поставлены в Сирию в качестве судов гражданской авиации.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал Григорович» встанет на ремонт Плановый ремонт фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» проведут корабелы севастопольского «Севморзавода».

Армия и оружие Армия и оружие Эксперты: Китай скопировал американский F-35 Специалисты сомневаются, что китайским инженерам удалось сохранить качество оригинала, в том числе воспроизвести стелс-технологии, но этого, по их мнению, и не требовалось: их задачей является создание самолета внешне похожего на F-35, но гораздо более дешевого, который можно продать странам со сравнительно небольшим бюджетом, не позволяющим покупку американских машин.

Армия и оружие Армия и оружие WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.

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Армия и оружие Армия и оружие На Кубани летчики ЮВО приступили к полетам на новейших Су-25СМ3