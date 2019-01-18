Политика
WSJ: США могут отказаться от пошлин на китайские товарыГазета.Ru вчера в 22:05
США рассматривают идею отказа от пошлин на китайские товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Отмечается, что такая идея принадлежит министру финансов Стивену Мнучину.
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с чего всё началось
Администрация США рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары, чтобы «дать Пекину стимул пойти на уступки» в торговых переговорах, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 21:36
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США могут отменить пошлины на товары из Китая для ускорения торговых переговоров
Коммерсантъвчера в 21:36
Компании из США смогут попросить исключение из пошлин на импорт из Китая
РИА Новости15 января в 20:51
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Для задержания Насти Рыбки потребовалась инвалидная коляска
Обновлено в 00:39
Космос
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект
Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, заявили в НПО "Энергомаш" — производителе двигателей.
Обновлено вчера в 21:06
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Toyota показала спецверсию Land Cruiser Prado для России
Стоит отметить, что стоимость новой специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей больше, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Авто
УАЗ «Патриот» оснастили новыми опциями
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде
Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Космос
«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»
Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет
Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено вчера в 15:59
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40
Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Эксперты назвали отрасли с самой высокой зарплатой в 2018 году
В категории «строительство» самой высокой зарплатой считается 46,9 тысяч рублей, минимальной — 25,2 тысячи рублей в сфере образования и науки.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
Генподрядчик Крымского моста заявил, что железнодорожная часть объекта запустится в срок
На строительстве железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, а также свыше 500 единиц техники, уточняется в сообщении.
Обновлено в 01:23
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества
Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Новые планшеты iPad появятся в первой половине 2019 года
Новые планшеты iPad Mini 5 и бюджетный iPad от компании Apple появятся в первой половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено 16 января в 12:07
Транспорт
Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели
ГИБДД для безопасности жителей заполярного Норильска из-за метели закрыло для всех видов транспорта автодорогу Норильск - Алыкель, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах
Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Обновлено в 00:30
Энергетика
На рынке нефти сформировался широкий коридор цен
Если с утра января цена нефти сдержанно, но довольно уверенно росла, то к вечеру стала падать и снизилась на 0,28%, до $60,48 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено 16 января в 23:14