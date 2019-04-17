Политика
WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400Газета.Ru 00:08
По данным издания, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил американской стороне, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными.
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Политика
Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
Обновлено в 02:46
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Технологии
Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов
Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Политика
Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»
Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Театры
Названы победители премии «Золотая маска»
В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Происшествия
На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб
Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Обновлено в 02:31
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Футбол
Мамаев сослался на слова Путина в суде
Обновлено в 03:41
Футбол
«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта
Покойный глава ДНР Александр Захарченко официально поставил крест на Минске-2 еще в январе 2016 года, когда с разницей в несколько дней принял решение о выдаче паспортов республиканского образца и проведении местных выборов без участия украинских партий.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Чехол для беспроводной зарядки Huawei P30 стоит 45 долларов
Сегодня вице-президент Huawei по мобильным телефонам Брюс Ли (Bruce Lee) сообщил в социальной сети Weibo, что чехол для беспроводной зарядки теперь доступен для покупки на Vmall.com примерно за 45 долларов.
Обновлено в 03:44
Авто
Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster
Автогигант Renault собирается приступить к созданию обновленной, уже третьей по счету генерации, популярного в России паркетника Duster.
Обновлено вчера в 23:02
Путешествия
Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов
Что касается стран, то рекордным интерес путешественников оказался к Филиппинам.
Обновлено в 00:40
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01