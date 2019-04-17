Политика

WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400Газета.Ru 00:08

По данным издания, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил американской стороне, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными.
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Переговоры США и Турции по российским С-400 вновь провалились

Комсомольская правда01:40

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

ТАССвчера в 22:45

Турция не смогла согласовать с США закупку российских С-400, пишет WSJ

РИА Новости01:25

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

RT на русском01:25

WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400

Газета.Ru00:08

В США признали провал попыток отговорить Турцию от покупки С-400

Взгляд.рувчера в 23:46

США и Турция не преодолели разногласий по вопросу покупки С-400

Известия01:34
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Политика

Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.
Обновлено в 02:46
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Политика

Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»

Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро

Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Происшествия

На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб

Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Обновлено в 02:31
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Футбол

Мамаев сослался на слова Путина в суде

Обновлено в 03:41
Футбол

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта

Покойный глава ДНР Александр Захарченко официально поставил крест на Минске-2 еще в январе 2016 года, когда с разницей в несколько дней принял решение о выдаче паспортов республиканского образца и проведении местных выборов без участия украинских партий.
Обновлено в 01:55
Гаджеты

Чехол для беспроводной зарядки Huawei P30 стоит 45 долларов

Сегодня вице-президент Huawei по мобильным телефонам Брюс Ли (Bruce Lee) сообщил в социальной сети Weibo, что чехол для беспроводной зарядки теперь доступен для покупки на Vmall.com примерно за 45 долларов.
Обновлено в 03:44
Авто

Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster

Автогигант Renault собирается приступить к созданию обновленной, уже третьей по счету генерации, популярного в России паркетника Duster.
Обновлено вчера в 23:02
Путешествия

Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов

Что касается стран, то рекордным интерес путешественников оказался к Филиппинам.
Обновлено в 00:40
Общество

Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности

Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
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