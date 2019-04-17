Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400ТАСС вчера в 22:45
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
У трассы в Приморье нашли коробку с гималайским медвежонком
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Айлендерс» вновь одолели «Питтсбург» и выиграли серию со счетом 4-0
«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Toyota превратит C-HR в электрокроссовер
После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
Обновлено вчера в 05:56
Гаджеты
Razer Core X Chroma — корпус для видеокарты с подсветкой и мощным БП
Компания Razer объявила о выходе нового корпуса для видеокарты Razer Core X Chroma, который позволит запускать топовые игры на ноутбуках.
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Евгений Петросян придет на «Вечерний Ургант»
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи «Вечерний Ургант» Ивана Урганта на Первом канале.
Обновлено вчера в 14:13
Гаджеты
Sony рассказала про PlayStation 5
Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Эстонию призвали вложиться в создание военного флота
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Хоккей
В НХЛ осудили угрозы брата Свечникова в адрес Овечкина
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Таганроге 13-летнего школьника ударило током
По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31