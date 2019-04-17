WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400ТАСС вчера в 22:45

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

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