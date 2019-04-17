Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400ТАСС вчера в 22:45

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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США и Турция не преодолели разногласий по вопросу покупки С-400

Известия01:34

Турция не смогла согласовать с США закупку российских С-400, пишет WSJ

РИА Новости01:25

В США признали провал попыток отговорить Турцию от покупки С-400

Взгляд.рувчера в 23:46

США не смогли убедить Турцию отказаться от российских С-400

Life.ru00:58

WSJ: США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400

Газета.Ru00:08

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

RT на русском01:25

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

ТАССвчера в 22:45
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Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

У трассы в Приморье нашли коробку с гималайским медвежонком

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

«Айлендерс» вновь одолели «Питтсбург» и выиграли серию со счетом 4-0

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Toyota превратит C-HR в электрокроссовер

После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
Обновлено вчера в 05:56
Гаджеты

Razer Core X Chroma — корпус для видеокарты с подсветкой и мощным БП

Компания Razer объявила о выходе нового корпуса для видеокарты Razer Core X Chroma, который позволит запускать топовые игры на ноутбуках.
Обновлено вчера в 16:14
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол

Мбаппе не сыграет против «Нанта»

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено вчера в 19:26
Политика

Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки

В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан

Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Евгений Петросян придет на «Вечерний Ургант»

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи «Вечерний Ургант» Ивана Урганта на Первом канале.
Обновлено вчера в 14:13
Гаджеты

Sony рассказала про PlayStation 5

Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Общество

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Эстонию призвали вложиться в создание военного флота

Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске

В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Хоккей

В НХЛ осудили угрозы брата Свечникова в адрес Овечкина

Обновлено в 01:51
Происшествия

В Таганроге 13-летнего школьника ударило током

По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31
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