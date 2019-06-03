WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в ВенесуэлеКоммерсантъ 00:34

с чего всё началось

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Общество В пользу кассира Луизы из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, начали собирать подписи Напомним, старший кассир отделения банка Луиза Хайруллина спокойно вышла из офиса с большой сумкой и вместе с ней пропали около 23 млн рублей в рублях и валюте.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Общество Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Шоу-бизнес Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.

Общество В Саратове под воду после ливня ушла улица Танкистов В Саратове в ночь на 3 июня из-за сильного ливня затопило улицу Танкистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Происшествия Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.

Технологии Роскачество оценило обучающие приложения для детей Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.

Спорт России грозит отстранение от Олимпиады в Токио Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады 2020 года поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года.

Экономика WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.

Политика Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Политика США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.

Общество Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.