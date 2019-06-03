Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в ВенесуэлеКоммерсантъ 00:34
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:34
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