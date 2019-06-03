WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в ВенесуэлеТАСС вчера в 22:55

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

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Политика США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.

Происшествия Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.

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