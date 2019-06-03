Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в ВенесуэлеТАСС вчера в 22:55

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
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Ранее The Wall Street Journal
 со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.
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Эхо Москвы07:00
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
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Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов прокомментировал ситуацию с обмелением Волги и нерестом этого года.
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Обновлено в 02:05
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Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.
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Происшествия

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Обновлено в 06:23
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