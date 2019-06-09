Армия и оружие

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянииТАСС вчера в 18:43

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Военно-промышленные компании США объединяются - The Wall Street Journal

Царьград02:37

WSJ узнала о планах создать вторую по величине в мире оборонную компанию

Коммерсантъ02:21

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

ТАССвчера в 18:43

WSJ: Raytheon и United Technologies обсуждают возможность слияния

Актуальные Новости01:31

Стало известно о возможном появлении гигантской оборонной корпорации в США

Lenta.ru00:39

WSJ анонсировала появление «корпорации-гиганта» в оборонной отрасли США

РБКвчера в 22:26

WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Газета.Ru02:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Пресс-секретарь Бари Алибасова показал, как возможно перепутать «Крот» и сок

Обновлено в 02:02
Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»

«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Молдавия раскололась на две власти

Политический кризис в республике может перерасти в уличные беспорядки В Молдавии установилось двоевластие.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Екатеринбурге красной краской изрисовали памятник Ельцину

В Екатеринбурге накануне, 8 июня, изрисовали памятник Борису Ельцину, установленный у входа в Ельцин-центр.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек

Обновлено в 02:29
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено вчера в 17:24
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Политика

Министры финансов G20 заявили о нарастающей в мире напряженности

В мире нарастает напряженность, считают министры финансов стран, входящих в "большую двадцатку" (G20).
Обновлено в 00:51
Происшествия

СМИ сообщили о 15 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

Обновлено в 02:20
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Бузова прибыла на вручение премии Муз-ТВ вместе с верблюдами

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине, который несли несколько «рабов».
Обновлено вчера в 03:59
Футбол

Деку: «Когда Роналду начинал, мы понимали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку поделился мнением о Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:50
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено вчера в 14:49
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Авто

Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей

Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать.
Обновлено в 01:58
Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Raytheon
Американская компания
Американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооружённых сил США и стран союзников. Стабильно входит в «большую тройку» изготовителей вооружения и военной техники - крупнейших подрядчиков ВПК США. Более 90% доходов компании - от оборонных заказов. Разработчик ЗРК «Пэтриот», производитель КР «Томагавк», ПЗРК «Стингер» и многих других образцов вооружения, названия которых стали именами нарицательными. Производит широкий ассортимент продукции, от карманных радиостанций, GPS-навигаторов и тепловизионных очков до самолётов и ракетно-космической техники.
В НовостяхВ поиске Яндекса
United Technologies
Американская компания
Одна из крупнейших финансово-промышленных групп США. Штаб-квартира - в Хартфорде, штат Коннектикут. Около половины доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. В 1980-е годы стабильно входила в дюжину крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США по объёму заказов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное