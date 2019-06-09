WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянииТАСС вчера в 18:43

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

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