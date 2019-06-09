Армия и оружие

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянииТАСС вчера в 18:43

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении, сообщила газета
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США

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WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
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«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

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Голунов дал интервью «Дежурной части»

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Участники министерской встречи стран G20 по вопросам торговли и цифровой экономики обсудили реформы Всемирной торговой организации (ВТО).
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Обновлено в 04:29
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