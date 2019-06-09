Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянииПолитика Сегодня 05:18

с чего всё началось

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) в настоящее время ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, гиганты ВПК могут достигнуть договоренности о слиянии уже в ближайшие дни.

Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

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