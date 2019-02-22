Экономика

WSJ: Pinterest подала заявку на IPOКоммерсантъ вчера в 22:55

Социальная сеть Pinterest, специализирующаяся на публикации и хранении фотографий, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документы для проведения публичного размещения акций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Pinterest тайно подала заявку на проведение IPO

Inc.Russia01:49

СМИ: Pinterest тайно подала заявку на IPO, может привлечь $12 млрд

ПРАЙМ00:22

WSJ: Pinterest подала заявку на IPO

Коммерсантъвчера в 22:55

WSJ: Pinterest тайно подал заявку на IPO

Ведомостивчера в 19:25
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

Обновлено в 03:20
Политика

Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Обновлено в 03:04
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Экономика

Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате

Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей).
Обновлено в 03:33
Политика

Бывший начальник полковника Захарченко получил повышение

Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Футбол

Александр Дюков единогласно избран президентом РФС

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Транспорт

«Единая Россия» против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В России нет необходимости вводить штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту, член «Единой России» Владимир Афонский.
Обновлено в 03:58
Происшествия

На ЖБИ прикрыли цех, где разливали фальшивый Hennessy

Обновлено в 03:55
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Культура

Порошенко назвал Малевича «украинским» художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Челябинской области скончалась воспитанница приюта

11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Американская модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Как лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 04:31
Экономика

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Тюмени врачи прооперировали пациентку без наркоза

В одной из тюменских больниц врачи провели операцию пациентке без наркоза.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору коньяка

Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.
Обновлено в 00:03
Экономика

Годовая прибыль «Ленты» снизилась более чем на 11%

Капитальные затраты «Ленты» в 2018 году сократились на 18,8% — до 22,1 млрд руб.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Рассекречены документы Казанского высшего танкового командного училища

Обновлено в 03:03
Происшествия

Высокопоставленный сотрудник полиции задержан в Северной Осетии

Козонов занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 03:59
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено вчера в 12:42
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Pinterest
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