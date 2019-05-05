WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов ТрампаRT на русском 02:10

Ранее Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Власти США сообщали, что торговые переговоры с Китаем «выходят на финишную прямую». При этом CNBC, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон и Пекин могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Футбол Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".

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Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

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Политика Трамп обнародовал предложение продлить ему президентский срок Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter идеей продлить ему президентский срок на два года в качестве компенсации за расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего сговор его предвыборного штаба с РФ.

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Общество Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.