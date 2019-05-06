WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаКоммерсантъ вчера в 22:53

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Происшествия СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78 На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия Появилось видео, снятое на борту горящего Sukhoi Superjet Telegram-канал Mash опубликовал видео из салона горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Футбол «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ Ростовчане занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, записав в свой актив 37 очков.В следующем туре чемпионата России «Краснодар» на выезде распишет мировую с «Енисеем», а «Ростов» также на выезде проведет матч с «Динамо».

Футбол Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛ «Челси» разгромил «Уотфорд» (3:0) в матче 37-го тура АПЛ. Двумя результативными передачами отметился хавбек лондонцев Эден Азар.

Происшествия Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.

Кино Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Политика «Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.

Происшествия Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Происшествия Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.

Авто Кроссовер Changan CS55 обзавелся спортивной версией Прошлой осенью кроссовер Changan CS55 пережил обновление: автомобиль обзавёлся новой решеткой радиатора и иными бамперами.

Музыка Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.

Политика Трамп выступил против допроса спецпрокурора Мюллера в Конгрессе Ранее юридический комитет нижней палаты Конгресса США назначил на 15 мая слушания, на которых выступит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Авто Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.