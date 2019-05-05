Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов ТрампаRT на русском 02:10
Ранее Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Власти США сообщали, что торговые переговоры с Китаем «выходят на финишную прямую». При этом CNBC, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон и Пекин могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.
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СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа
Российская газетавчера в 23:53
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Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
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Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
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Обновлено вчера в 16:30
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Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
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Происшествия
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Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Хоккей
«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой
«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
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Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
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Происшествия
Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург
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Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево
41 человек погиб при аварийной посадке пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть
Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
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Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк
Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
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Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
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Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26