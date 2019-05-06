Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаГазета.Ru 04:00

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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