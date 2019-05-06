Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаГазета.Ru 04:00

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Китай продолжит торгово-экономические переговоры с США

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Делегация Китая приедет на переговоры в США, несмотря на заявление Трампа о пошлинах

Коммерсантъ04:02

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Делегация Китая посетит США для переговоров, несмотря на планы Трампа повысить пошлины

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Вице-премьер Госсовета Китая поедет на встречу в США на три дня позже

РИА Новости01:39

Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа

Известиявчера в 21:32
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Происшествия

СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет

5 мая в московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Кино

Тизер пятой серии «Игры престолов» появился в Сети

Канал HBO опубликовал в YouTube тизер пятой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал соперника, который интересен Хабибу

Обновлено в 03:22
Происшествия

Мурманчане скорбят по погибшим в трагедии с рейсом Москва-Мурманск

Обновлено в 03:45
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

Обновлено в 03:54
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Политика

Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Теннис

Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину

Известная певица Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100

По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

Ставка на $100 000. Как рост курса Bitcoin повлияет на альткоины

Ethereum опустился на 2,11%, до $161. XRP снизился на 1,80%, монета стоит $0,29. Bitcoin Cash упал на 3,24%, до $284.
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Гаджеты

Новым iPhone и iPad — новые антенны

Куо считает, что LCP ограничивает радиочастотные характеристики антенн iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR из-за текущих технологических и производственных проблем.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
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