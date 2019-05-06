Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаГазета.Ru 04:00
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Происшествия
СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет
5 мая в московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Тизер пятой серии «Игры престолов» появился в Сети
Канал HBO опубликовал в YouTube тизер пятой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:22
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Политика
Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз
В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 04:13
Теннис
Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP
Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину
Известная певица Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Ставка на $100 000. Как рост курса Bitcoin повлияет на альткоины
Ethereum опустился на 2,11%, до $161. XRP снизился на 1,80%, монета стоит $0,29. Bitcoin Cash упал на 3,24%, до $284.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Новым iPhone и iPad — новые антенны
Куо считает, что LCP ограничивает радиочастотные характеристики антенн iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR из-за текущих технологических и производственных проблем.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54