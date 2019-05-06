WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов ТрампаRT на русском 02:10

Ранее Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Власти США сообщали, что торговые переговоры с Китаем «выходят на финишную прямую». При этом CNBC, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон и Пекин могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

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