Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг АфрикиТАСС 13:21
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта - снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Хоккей
Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено в 06:13
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Внедорожник врезался в электричку в Тверской области
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал Электричка столкнулась с внедорожником Mercedes на железнодорожном переезде в Конаковском районе Тверской области утром 7 апреля.
Обновлено в 10:02
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина
Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Единоборства
Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе
Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Футбол
Косту могут дисквалифицировать на 12 матчей за оскорбление арбитра
30-летний испанец был удален на 28-й минуте матча 31-го тура ла лиги против "Барселоны" (0:2) за оскорбление арбитра.
Обновлено в 12:03
Общество
В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46