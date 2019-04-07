Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг АфрикиТАСС 13:21
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта - снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
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Политика
Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко
Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:15
Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Авто
Автоэксперт назвал идеальную машину для дорог России весной
Обновлено в 11:36
Театры
БДТ открыл «Фанерный театр»
Обновлено в 14:22
Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено 05 апреля в 13:24
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол
Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким
Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 15:17
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
В Тюмени девочка из-за селфи выпала с десятого этажа
В Тюмени из окна десятого этажа дома на улице Амурской вечером 6 апреля выпала девочка, ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Религия
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение
Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области
Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Спорт
Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Хоккей
Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ
По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Зеленский хочет сохранить курс Украины в НАТО и ЕС
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 13:48