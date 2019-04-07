Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг АфрикиТАСС 13:21

Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта - снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
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Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки

РИА Новости12:39

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