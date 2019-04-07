Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг АфрикиТАСС 13:21
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта - снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
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Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
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American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX
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В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено в 12:54
Общество
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«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Ученые из США выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте. О результатах исследований сообщает портал ToDay News Ufa.
Обновлено вчера в 17:32
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«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
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Интернет
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Обновлено в 20:05
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Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
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Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
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Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
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Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США
Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году.
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Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
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Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
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Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню
Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
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