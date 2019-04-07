Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг АфрикиАргументы и Факты 15:21

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
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Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки

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