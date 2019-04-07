Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг АфрикиАргументы и Факты вчера в 15:21
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания «Фейсбук» намерена проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки
Эхо Москвывчера в 21:40
СМИ узнали о планах Facebook проложить оптоволоконный кабель вокруг Африки
Говорит Москвавчера в 13:27
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель - 15,5%. При этом, между регионами эта цифра может отличаться.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено 06 апреля в 17:48
Происшествия
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:47
Общество
«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Гороскоп на 8 апреля
Сегодня благоприятный день для знакомства и начала нового длительного и плодотворного сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
У певца был запланирован тур по четырем городам Приморья.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Лейбористы могут прибегнуть к варианту отмены Brexit
Лейбористская партия готова на отмену Brexit ради того, чтобы не допустить выход Великобритании из ЕС без соглашения о сотрудничестве.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Польша требует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум $900 млрд в качестве возмещения за ущерб, понесённый в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 00:06