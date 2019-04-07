Технологии
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг АфрикиUfacityNews.ru 17:36
Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, планирует проложить подводный кабель вокруг Африки для снижения затрат на широкополосный доступ в сеть Интернет и обеспечения легкой регистрации в соцсети жителей континента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
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Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Транспорт
В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы
В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Егор Холявин оказался на грани анорексии
Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Общество
Суд по иску «Хайнекен» прекратил охрану знака «Русская охота»
В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака истец ссылается на то, что он является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Охота».
Обновлено 05 апреля в 03:00
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Общество
На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»
В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено 05 апреля в 04:47
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Наука
Зрительная информация в памяти поблекла со временем
Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Авто
Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan
В Индии местный умелец тюнингом переделала свой кроссовер Chevy Captiva в нечто, очень похожее на британский Rolls-Royce Cullinan.
Обновлено в 10:14
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Хоккей
Форварды «Чикаго» Саад и Дебринкэт приглашены в сборную США на ЧМ-2019
Форварды «Чикаго Блэкхокс» Брэндон Саад и Алекс Дебринкэт получили приглашение в сборную США для подготовки к чемпионату мира.
Обновлено в 17:11
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25