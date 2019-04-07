Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг АфрикиАргументы и Факты 15:21
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
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Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
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Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
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О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
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Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
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Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками
Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
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Фактически, недавнее исследование LinkedIn показало, что американскому бизнесу необходимо заполнить более 150 тыс. рабочих мест для специалистов по обработке данных.
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В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения»
В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».
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Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
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В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
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