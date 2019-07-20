Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данныхТАСС вчера в 22:03
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
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Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Пугачева сняла на видео позирующего в канатном парке Дзинтари Галкина
Пока Максим Галкин позировал на деревьях, артистка снимала его на видео.
Обновлено вчера в 02:06
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Спорт
Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль
Российский синхронист Александр Мальцев, с партнершей Майей Гурбанбердиевой выигравший произвольную программу "Стиляги", стал первым мужчиной-синхронистом, которому удалось взять два "золота" на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 06:35
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено вчера в 01:26
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Экономика
Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже
Людям, которые только начинают торговать на бирже, эксперты рекомендуют часть средств вкладывать в бумаги, считающиеся самыми надежными — облигации федерального займа (ОФЗ).
Обновлено в 03:06
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Футбол
Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций - 2019, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:57
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено 18 июля в 12:23
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Космос
Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего
Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 13:47
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Xiaomi готовит недорогой смартфон с вытянутым экраном Qin 2
При виде Xiaomi Qin 2 сразу обращается внимание на его очень сильно вытянутый экран.
Обновлено вчера в 13:26