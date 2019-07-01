Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данныхТАСС вчера в 22:03
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
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Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Больше всего из действующих ограничений отрасли мешает запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считает Дурдыев.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
На Калининской АЭС после ЧП подключили к сети первый энергоблок
Напомним, ранее из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Калининской АЭС произошёл сбой в работе высоковольтных линий электропередачи, в связи с чем энергоблоки № 1, 2 и 4 приостановили свою работу.
Обновлено в 01:59
Политика
Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим руководством ЮКОСа
Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны двое следователей территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак».
Обновлено в 00:54
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти
Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии
Топ-менеджеры покидают Xiaomi
Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
Обновлено в 01:46
Музыка
Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей
Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Новобранца с менингитом спасают в реанимации ВМА
В Петербурге в реанимацию Военно-медицинской академии доставили 19-летнего Глеба Д. – новобранца из воинской части, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15