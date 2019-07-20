Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данныхТАСС вчера в 22:03
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
Обновлено в 06:36
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Авто
Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.
Обновлено в 02:24
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Морская пехота отработала десантирование в Кольском заливе
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ
В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".
Обновлено в 06:15
Здоровье
Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра
Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
Компания Classic Steel Body из американского штата Огайо занимается продажей новых запчастей для первого поколения микроавтобуса.
Обновлено в 02:00
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Авто
8 любимых автомобилей безумной телезвезды Ричарда Хаммонда
Ведущий автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд, как и его коллеги Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, имеет весьма примечательную коллекцию автомобилей.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Политика
Бойко призвал Украину вернуться на российский рынок
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок.
Обновлено в 04:53
Авто
Спортивный Toyota Fortuner TRD готовится покорить рынок
Toyota Motor готовится выпустить на индийский рынок «заряженную» версию Fortuner TRD, разработанную собственным тюнинг-подразделением Toyota Racing Development.
Обновлено в 04:49