Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данныхТАСС 19 июля в 22:03

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
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Equifax выплатит США 700 млн долларов из-за хакеров

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Американская компания
Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
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