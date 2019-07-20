Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

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