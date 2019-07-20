Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данныхТАСС вчера в 22:03

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Американское бюро кредитных историй выплатит властям около 700 миллионов долларов из-за утечки данных

ФедералПрессвчера в 23:33

Американское бюро кредитных историй выплатит около $700 млн властям США

Rambler News Service06:49

Equifax выплатит более 700 млн долларов из-за утечки данных своих клиентов

iReactor05:32

Американское бюро кредитных историй выплатит крупный штраф из-за утечки данных

Эхо Москвы03:30

Equifax выплатит США 700 млн долларов из-за хакеров

ФАН06:57

Американское БКИ заплатит $700 миллионов за утечку данных

News.ruвчера в 22:36

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

ТАССвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет

Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

МИД Ирана предположил, что США сбили собственный беспилотник

Обновлено вчера в 09:51
Космос

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард хозяев Златан Ибрагимович оформил хет-трик.
Обновлено в 00:26
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой с тренировки

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

Обновлено в 08:43
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 08:17
Спорт

Софья Великая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию

Российская саблистка Софья Великая пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
Обновлено в 09:14
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Происшествия

14-летняя школьница угнала машину в Чите

Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41
Политика

МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами

"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Общество

Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей

По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Политика

Назван спикер Рады от «Слуги народа»

СМИ назвали главного претендента на кресло председателя Верховной рады Украины от партии "Слуга народа".
Обновлено в 09:29
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Обновлено в 07:58
Технологии

Приложение для раздевания женщин выставлено на продажу

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе

США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя

Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол

Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
ещё по теме
Equifax
Американская компания
Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное