Политика
WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 годуКоммерсантъ 01:48
Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В 2016 году Дональд Трамп обращался в Deutsche Bank за кредитом для его предвыборной кампании, однако банк отказал ему, сообщает The New York Times со ссылкой на три информированных источника.Дождь04:31
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Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
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Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
На прошедшем в декабре взрослом чемпионате России Трусова стала второй, Косторная заняла третье место, а победу одержала Щербакова.
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Общество
В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы
В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
Обновлено в 06:57
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
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Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
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Авто
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Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
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Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово
В московском аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Экономика
Tesla может грозить банкротство
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу
Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.
Обновлено в 11:33
Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Причины болезни легких у 20 суворовцев выясняют в Ульяновской области
Обновлено 31 января в 08:12
Происшествия
Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков
В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа
Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
«Аллегро» на пути в Петербург застрял в снегах без света и тепла
В воскресенье, 3 февраля, скоростной поезд «Аллегро» №786, направлявшийся в Петербург, застрял в пути между финскими населёнными пунктами Рихимяки и Лахти.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками
Обновлено в 13:33
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Экономика
На российском рынке упали цены на iPhone XR
Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
Обновлено в 11:20
Спорт
Кулижников победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Хамаре
Обновлено вчера в 11:29
Политика
В Венесуэле осудили слова Трампа о возможном военном вмешательстве США
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила слова главы США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве.
Обновлено в 13:58
Теннис
Кики Бертенс выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:24
Политика
Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом
Боливарианский лидер Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону
На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.
Обновлено в 09:38
Политика
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Обновлено в 13:28
Здоровье
В российских тюрьмах появятся хосписы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 04:44