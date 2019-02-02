WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 годуКоммерсантъ 01:48

с чего всё началось

Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 году

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