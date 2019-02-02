Политика
WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 годуКоммерсантъ 01:48
Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В 2016 году Дональд Трамп обращался в Deutsche Bank за кредитом для его предвыборной кампании, однако банк отказал ему, сообщает The New York Times со ссылкой на три информированных источника.Дождь04:31
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