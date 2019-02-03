Политика

WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 годуКоммерсантъ 01:48

Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ01:48

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WSJ: Deutsche Bank отказал выдать кредит компании Трампа в 2016 году

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Немецкие банкиры отказались кредитовать Трампа

URA.Ruвчера в 21:49

WSJ: Deutsche Bank в 2016 году отказал компании Трампа в выдаче кредита

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Deutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампании

Интерфаксвчера в 21:06

СМИ: Дональд Трамп «прожигал» деньги во время кампании 2016 года

Российская газетавчера в 16:20
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Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.
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