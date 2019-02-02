WSJ: Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредитаГазета.Ru вчера в 20:47

с чего всё началось

В марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех Число погибших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой возросло до четырех, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Авто «Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок "Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.

Экономика Tesla может грозить банкротство Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".

Театры В Петербурге умер актер Анатолий Артемов Актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает театр.

Происшествия Башкирские полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале В социальных сетях появилось видео, на котором двое полицейских подходят пожилому мужчине с криками «На улицу пойдёшь мёрзнуть!» и сбрасывают его на пол со скамейки.

Происшествия В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.

Авто Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.

Гаджеты Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).

Технологии Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк» Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.

Общество Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ В последний день поездки, во вторник, 5 февраля, на спортивном стадионе Абу-Даби Папа Римский возглавит мессу.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Происшествия В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.

Общество В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.

Происшествия Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.

Армия и оружие Пентагон сообщил о переброске 3,7 тыс. военных на границу с Мексикой Пентагон направит на границу США с Мексикой 3750 военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Штатов.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Космос «Хаббл» случайно открыл карликовую галактику Астрономы при помощи телескопа «Хаббл» обнаружили самую маленькую известную на сегодняшний день изолированную карликовую галактику Bedin 1. Это произошло случайно, когда телескоп наблюдал шаровое звездное скопление NGC 6752, за которым находится новооткрытая галактика.

Авто Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.

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Экономика На российском рынке упали цены на iPhone XR Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.

Происшествия Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.

Единоборства Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Происшествия Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.

Происшествия Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.