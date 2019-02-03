Политика
WSJ: Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредитаГазета.Ru вчера в 20:47
В марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Немецкий Deutsche Bank отказал в просьбе компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, в выдаче кредита в 2016 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.Коммерсантъ01:48
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Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
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Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось
Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
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Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Экономика
Tesla может грозить банкротство
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Происшествия
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы
В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков
В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Виторгана вынудили снова комментировать супружескую измену
В самой передаче Собчак рассказала о том, что в ее личной жизни наступил тяжелый период, о котором она не готова говорить подробно, однако отметила, что Виторган - отец ее сына и навсегда останется для нее родным и близким человеком.
Обновлено в 03:21
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Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
Политика
Израиль начал строительство бетонного забора вокруг сектора Газа
Газета The Jerusalem Post сообщает, что Израиль начал строить шестиметровую бетонную стену вокруг палестинского приморского анклава взамен существующего разделительного забора из металлической сетки.
Обновлено в 06:52
Политика
В ФРГ предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал
В Бундестаге предложили властям России переместить ракеты типа 9М729 за Уральские горы для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:53
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Спорт
Ученик Тутберидзе выиграл первенство России среди юниоров
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам
В Брянской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам 2 февраля.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые
Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии, сообщает издание Indian Express.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает из-за смерти рэпера Децла
Алла Пугачева, известная певица, в своем аккаунте в Инстаграм выразила сожаление по поводу смерти Кирилла Толмацкого, известного широкой публике как Децл.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске ребёнка могут выписать на следующей неделе
Спасённый в Магнитогорске из-под завалов дома на проспекте Карла Маркса 11-месячный мальчик может быть выписан до конца следующей недели.
Обновлено в 06:44
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали ТОП-10 самых мощных смартфонов января
В целом первая тройка лидеров в сравнении с декабрем не изменилась, а вот лидерство в январе оказалось за Nubia Red Magic Mars.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Макрон планирует провести 26 мая референдум по претензиям «желтых жилетов»
Президент Франции Эмманюэль Макрон в секретном режиме готовится к проведению референдума по широкому кругу вопросов в ответ на требования «желтых жилетов».
Обновлено в 05:55
Политика
На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Здоровье
В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу
В конце марта 2018 года Минздрав назвал угрожающей ситуацию с ожирением у российских мужчин.
Обновлено в 02:00
Космос
Китайский зонд измерил ночную температуру на обратной стороне Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», зафиксировал падение ночной температуры на Луне до минус 190 градусов Цельсия.
Обновлено 31 января в 05:06
Футбол
Против Бекхэма было подано два иска
Против бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его партнеров было подано два иска в суд в связи с его личным клубом "Интер Майами", - сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Политика
Признание Гуайдо: Париж поставил Мадуро ультиматум
Франция признает провозгласившего себя лидером Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо законным президентом этой страны, если до вечера воскресенья, 3 февраля, не будет объявлено о новых выборах, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.
Обновлено в 07:12
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Авто
Удлиненная Volkswagen Jetta выйдет на рынок в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05