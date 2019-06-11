Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУRT на русском 20:00
Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено в 23:09
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
Обновлено в 20:10
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Футбол
Украина с минимальным счетом одолела Люксембург
Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Обновлено в 16:39
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Происшествия
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу
В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33
Экономика
Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено в 20:46
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Раскрыта личность погибшего при крушении вертолета в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка назвали имя пилота, который погиб, разбившись на своем вертолете. Об этом 10 июня сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Константин Хабенский подарил дочке сказку
Старшей дочке актера, Александре, исполнилось три года. Старшей дочке Константина Хабенского, Александре, исполнилось три года.
Обновлено в 22:00
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено вчера в 20:19
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Экономика
Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Общество
Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов
В десятку богатых глав регионов вошли еще два представителя ДФО: губернатор Амурской области Василий Орлов, заработавший за год 31,5 млн рублей, а также глава Приморья Олег Кожемяко, доход которого превысил 22 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Космос
8 фактов о Венере, планете, которая вращается не в ту сторону
На планете день за год Действительно, один солнечный день на Венере длится 117 дней на Земле.
Обновлено в 19:45