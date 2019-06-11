Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУRT на русском вчера в 20:00
Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны
«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме
В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году
Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 03:58
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Монитор Samsung C27RG5 поддерживает G-Sync и частоту обновления 240 Гц
Обновлено вчера в 13:16
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Наука
Найдено место падения километрового метеорита
Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено вчера в 04:37
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59