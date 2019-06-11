Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУRT на русском вчера в 20:00

Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Убитый брат главы КНДР мог быть информатором ЦРУ

Эхо Москвы03:03

WSJ: убитый в 2017 году старший брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

ТАССвчера в 21:10

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

RT на русскомвчера в 20:00

Убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 20:23

WSJ: брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ

Газета.Ruвчера в 20:12

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Интерфаксвчера в 20:09

WSJ назвала сводного брата Ким Чен Ына информатором ЦРУ

РБКвчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика

Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Авто

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году

Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 03:58
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило

Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:15
Гаджеты

Монитор Samsung C27RG5 поддерживает G-Sync и частоту обновления 240 Гц

Обновлено вчера в 13:16
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Наука

Найдено место падения километрового метеорита

Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено вчера в 04:37
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года

Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ким Чен Нам
Старший сын лидера КНДР Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстранённый от наследования высшего поста. Единокровный старший брат главы КНДР Ким Чен Ына. 13 февраля 2017 года был убит в Куала-Лумпуре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное