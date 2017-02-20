Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУRT на русском вчера в 20:00
Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин.
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Убитый в Малайзии сводный брат северокорейского лидера мог быть информатором ЦРУ
Эхо Москвывчера в 20:04
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Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ.
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Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
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В Подмосковье горит пилорама на 4,7 тыс. кв. м
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Культура
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Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
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Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
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Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в рэнкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
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Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Москве таможня задержала экипаж «Победы»
Таможенная служба аэропорта Внуково задержала экипаж рейса лоукостера «Победа» в Пизу.
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт
Во Владимирской области хотят тестировать беспилотные машины
Эксперты предложили добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
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Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
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Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Украинские шахтеры перекрыли трассу на Польшу
Горняки шести шахт, которые входят в ГП «Львовуголь» (Украина), перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.
Обновлено вчера в 09:28
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После рестайлинга у FAW Besturn X40 изменился экстерьер и название
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В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55