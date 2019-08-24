Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» КитаемRT на русском 01:31
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
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СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Московский Комсомолецвчера в 22:02
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Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
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