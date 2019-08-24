Политика

WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» КитаемRT на русском 01:31

Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

WSJ: Болтон намерен помешать покупке Китаем украинской компании

Газета.Ru00:04

WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода

РБК00:03

WSJ: Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

ТАССвчера в 21:23

Болтон намерен помешать Китаю купить украинские авиадвигатели

Телеканал 360°вчера в 22:52

Болтон может сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

Известиявчера в 22:30

СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

Московский Комсомолецвчера в 22:02

США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»

Lenta.ruвчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

Обновлено в 05:48
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой

Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено вчера в 09:27
Футбол

СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Авто

Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan

В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Подлодки Северного флота запустили ракеты «Синева» и «Булава»

В ночь на субботу стратегические ракетоносцы "Тула" и "Юрий Долгорукий" выстрелили ракетами "Синева" и "Булава".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Обновлено в 05:03
Общество

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Космос

Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести

24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Общество

Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей

13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные, и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Футбол

Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость

Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля».
Обновлено в 04:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье

Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Авто

Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году

Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Армавиром

На трассе «Кавказ» около Армавира 23 августа произошло ДТП, к котором погибли двое мужчин и двое женщин, пострадал ребенок Около 17:40 в районе поселка Заветного столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Политика

Зеленский назначил День памяти защитников Украины

Обновлено в 05:06
Здоровье

Маленькая Аси ждёт помощи

В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке

Обновлено вчера в 21:02
Баскетбол

«Лейкерс» подпишет контракт с Ховардом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 02:42
Политика

Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России

Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Транспорт

На границе с Финляндией копятся очереди

Онлайн-сервис "На границе.ру" сообщает, 24 августа с утра на границе между Россией и Финляндией собираются очереди.
Обновлено в 04:15
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное