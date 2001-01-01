с чего всё началось

Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Политика Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.

Политика Трамп и Макрон проводят двустороннюю встречу в Биаррице Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне открытия саммита G7 встретились за рабочим завтраком.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Общество Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Хоккей Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.

Общество Назван простой способ сбросить вес без диеты Диетолог Грейми Томильсон рассказал о простом способе похудеть без радикальных ограничений в рационе.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Гаджеты Huawei Mate 30 показали со всех ракурсов На сайте Slashleaks появились «живые» фотографии, на которых показан экран смартфона Huawei Mate 30, причем не только с фронтальной части, но и обратной стороны.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.