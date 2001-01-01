Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» КитаемRT на русском 01:31
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Коммерсантъ02:22
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